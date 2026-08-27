Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 'Tour of Samsun 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın birinci etabı başladı. 4 gün sürecek yarışlara 23 ülkeden 107 sporcu katıldı.

Samsun'da 27-30 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından dördüncü kez düzenlenen 'Tour of Samsun 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın birinci etabı İlkadım ilçesindeki Doğupark'ta ilk startı verildi. Yarışlara 23 ülkeden 107 sporcu katıldı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin damalı bayrağı kaldırmasıyla start alan sporcular, ilk etapta 169,8 kilometre pedal çevirecek. Toplam 590,2 kilometrelik dört etapta gerçekleştirilecek Tour of Samsun 2026'da bisikletçiler, Samsun'dan Bafra'ya, Ladik'ten Havza'ya, Yakakent'ten Terme'ye uzanan parkurla Samsun'un farklı coğrafi ve kültürel dokularından geçecekler.

Yarışlara 5 kıtadan 23 ülkeden toplam 107 sporcunun katıldığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, 'Büyük bir organizasyon, dünya çapında ses getiren bir organizasyon. Tabii bu yarışmamıza katılan 5 kıtadan, 23 ülkeden, bunların 20 tanesi bizim milli sporcular olmak üzere, toplam 107 sporcu, hepsi olimpik sporcular Samsun'da yarışmaya geldiler. Hem Samsun'umuzun güzelliklerini görecekler, hem de spor yarışmasına katılan bu milli sporcuları da burada izleme şansımız olacak. Tabi bu organizasyonun artarak devam etmesini istiyoruz' dedi.

Yarışların 4 etaptan oluşacağını ifade eden Dereci, '4 ayrı güzergah, 4 ayrı lokasyon demek. Birinci gün Doğu Park'ta açılışını yaptık. Bafra tarafından dönüp tekrar finiş burada olacak. İkinci gün Ladik tarafına gidilecek, üçüncü gün Alaçam tarafına gidilecek ve son gün Çarşamba tarafına gidecek. Samsun'un her tarafına böyle bir şekilde kılcal damarlarına kadar uzanmış oluyorlar. Bütün güzellikleri, Samsun'un bütün güzelliklerini dünyaya göstermiş olacağız' diye konuştu. (DHA)