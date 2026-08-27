İZMİR, (DHA)- YENİ sezon öncesi futbol, basketbol ve voleybol takımlarının iç saha maçlarında geçerli kombine biletlerini daha önce aynı gün satışa çıkaran Karşıyaka Spor Kulübü, kombine kampanyası için ilçedeki esnafları tek tek gezmeye başlayacak. Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder, sanal medya hesabında yaptığı açıklamada kombine konusunda bu yıl güzel destekler aldıklarını ancak daha iyiyi hedeflediklerini söyledi. Tusder, 'Kombine satışları geçtiğimiz sezonların üzerinde gidiyor. Sezon başlamadan böyle güzel destekler almak muazzam. Ama yetmez' dedi.

Yeşil-kırmızılıların tribünden gelen başkanı olan Tusder, 'Futbol, basketbol, voleybol ayırt etmeden lütfen kombine alın aldırın. Bu arada çok yakında siz almazsanız Karşıyaka Spor Kulübü size gelecek. Çok yakında sokağa iniyoruz. Dükkan dükkan, esnaf esnaf, kafe, restoran demeden herkese ulaşacağız. Siz almazsanız, pazarlama ekibi size satacak. Karşıyaka SK hepimizin, arma hepimizin, sancak hepimizin. Biz elbet bir gün öleceğiz ama Karşıyaka sen çok yaşa!' ifadelerini kullandı.