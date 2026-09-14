Hüseyin DOĞAN-Vehbi DEMİR/İSTANBUL, (DHA)- ZEYTİNBURNU'nda 4'üncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybeden kişi, park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden 20 yaşındaki kişi, 4'üncü kattaki evlerinin balkondan park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)