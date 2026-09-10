ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile harika bir telefon görüşmesi yaptık. Putin anlaşma yapmak istiyor' dedi.

ABD Başkanı Trump, Washington'dan Texas'a gitmeden önce havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin soruya, 'Harika bir görüşme yaptık. O, bir anlaşma yapmak istiyor, eğer Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bir anlaşma yapmak isterse bu çok güzel olur' yanıtını verdi.

Barış anlaşması için her iki liderle de görüştüğünü söyleyen Trump, liderler arasındaki ikili görüşmelere açık olduğunu belirtti.

Trump, aralarında birçok Avrupa Birliği (AB) üyesinin de bulunduğu 12 ülkenin İsrail'e yönelik kararıyla ilgili de açıklamada bulundu. Bu girişime ABD'nin katılıp katılmadığı ya da karşı olup olmadığı yönündeki soruyu Trump, 'Bunu yeni gördüm, bu konuyu İsrail ile görüşeceğim ve ne düşündüklerini öğreneceğim. Neler olup bittiğini anlıyorum ancak bunun neden birdenbire gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum' diye yanıtladı.