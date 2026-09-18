İSTANBUL, (DHA)- VESTA Global tarafından düzenlenen Yunanistan Golden Visa Fuarı'nda, Yunanistan'ın farklı gayrimenkul şirketlerinin Türkiye'de bir araya geleceği kaydedildi. 29 Eylül'de İstanbul'da, 1 Ekim'de ise Ankara'da düzenlenecek fuarda yatırımcıların farklı proje ve lokasyonları karşılaştırabileceği, projeler hakkında doğrudan geliştiricilerden bilgi alabileceği ve yatırım ile Golden Visa süreçlerinin hukuki boyutuna ilişkin uzmanlardan bilgi edinebileceği aktarıldı.

Yunanistan'ın farklı gayrimenkul geliştiricilerinin Golden Visa kapsamında aynı fuarda bir araya geleceği belirtildi. Vesta Global tarafından İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek fuarda, yatırımcıların Yunanistan'a gitmeden farklı projeleri ve lokasyonları inceleyebileceği, geliştiricilerle doğrudan görüşebileceği ve yatırımın hukuki boyutuna ilişkin uzmanlardan bilgi alabileceği kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bugüne kadar ağırlıklı olarak tek bir proje ya da gayrimenkul şirketi ile düzenlenen buluşmaların yerini, gayrimenkul, yatırım, hukuk ve Golden Visa süreçlerini bir araya getiren daha kapsamlı bir yatırım buluşması alacak. Fuarın en önemli özelliği ise Türkiye'de bir ilk olması.

Yurt dışı gayrimenkul yatırımında yatırımcının en büyük ihtiyaçlarından birinin seçenekleri doğru karşılaştırabilmek olduğundan hareketle yola çıkan Vesta Global'in düzenlediği fuar, bu ihtiyaca yanıt vermeyi hedefliyor. Yatırımcılar Yunanistan'a gitmeden farklı projeleri inceleyebilecek, projelerin özelliklerini doğrudan gayrimenkul şirketlerinden dinleyebilecek ve merak ettikleri konuları birebir görüşmelerde sorabilecek. Böylece hangi lokasyonun, hangi yatırım büyüklüğünün ve hangi projenin kendi beklentilerine daha uygun olduğuna ilişkin daha net bir fikir edinme imkanına sahip olacak.

Yunanistan Golden Visa Fuarı'nın ilk durağı 29 Eylül Salı günü Zorlu Raffles İstanbul olacak. İkinci buluşma ise 1 Ekim Perşembe günü Marriott Ankara'da gerçekleştirilecek. İstanbul ve Ankara'da 10.00-19.00 saatleri arasında düzenlenecek fuar, gün boyunca yatırımcıları ağırlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu fuar, bireysel yatırımcıları bir araya getirecek. Fuara katılmak isteyenler, Vesta Global'in vestaglb.com/tr/ adresindeki web sitesi üzerinden form doldurarak başvuruda bulunabilecek. Katılımcı gayrimenkul şirketlerinin stantlarında projeler gün boyunca incelenebilecek ve birebir yatırımcı görüşmeleri yapılabilecek. Saat 11.00 ve 15.00'te gerçekleştirilecek iki ayrı bilgilendirme oturumunda ise Yunanistan Golden Visa programının genel yapısı, yatırım süreci, hukuki boyutu ve dikkat edilmesi gereken noktalar ele alınacak.

Fuarda Vardikos Hukuk Firması'nın yanı sıra Arish, Go Greece, MIBS, Oikos, Renty, Vakon ve Zafido'nun yer alması planlanıyor. Vesta Global, bu iki buluşmayla yatırımcının Yunanistan'a gitmeden önce farklı geliştiricileri tanımasını, projeleri doğrudan kaynağından incelemesini, yatırım alternatiflerini karşılaştırmasını ve hukuki süreç hakkında uzmanlardan bilgi almasını hedefliyor.

Yunanistan'da gayrimenkul devir vergisinin yüzde 3'ten yüzde 15'e çıkarılmasına yönelik açıklamalar, Golden Visa yatırımında toplam maliyet hesabını daha önemli hale getirirken, Vesta Global de yatırımcıları farklı alternatiflerle buluşturmaya hazırlanıyor. Açıklanan değişikliğin 2027'de yürürlüğe girmesinin planlanması, 2026'nın yatırımcılar açısından önemli bir değerlendirme dönemi olabileceğine işaret ediyor.

Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, 'Yurt dışı gayrimenkul yatırımında en önemli konulardan biri yatırımcının önünde gerçekten alternatif olması. Tek bir proje gördüğünüzde onu değerlendirebilirsiniz; ama farklı projeleri, lokasyonları ve yatırım modellerini yan yana gördüğünüzde karşılaştırma yapabilirsiniz. Biz bu fuarla yatırımcıya bu imkânı sunmak istiyoruz. Yatırımcılara Yunanistan'a gitmeden farklı geliştiricilerle doğrudan görüşebilecekleri bir platform sunmak istedik. Bu fuar sayesinde yatırımcılar; projeleri karşılaştırabilecek, doğrudan proje sahibi firmadan sorularına yanıt alabilecek ve yatırım kararını daha fazla bilgiyle verebilecek' dedi.

Narazan, 'Fuarı klasik bir gayrimenkul tanıtım etkinliğinden ayıran bir diğer önemli unsur ise yatırımın hukuki boyutunun da aynı çatı altında ele alınacak olması. Etkinliğe Yunanistan'da Golden Visa ve hukuki süreçler konusunda uzmanlaşmış Vardikos Hukuk Firması da katılacak. Yatırımcılar, gayrimenkul geliştiricileriyle projeleri konuşurken Golden Visa başvurusu ve hukuki süreçlerle ilgili sorularını da doğrudan uzmanlara yöneltebilecek. Golden Visa yatırımı yalnızca bir gayrimenkul satın alma işlemi değil. Gayrimenkul, yatırım, hukuk ve oturum sürecinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Biz de fuarı bu dört alanı bir araya getiren kapsamlı bir yatırım buluşması olarak tasarladık' diye konuştu.

'TEK PROJE DEĞİL, FARKLI SEÇENEKLER SUNULACAK'

Narazan, 'Vesta Global'in fuardaki rolü de bu yaklaşım üzerine kurulu. Uluslararası gayrimenkul, oturum ve yatırım yoluyla global mobilite alanında faaliyet gösteren şirket, yatırımcıyı tek bir proje ya da geliştiriciye yönlendirmek yerine farklı seçenekleri değerlendirebileceği bir yapı oluşturmayı amaçlıyor. Bizim için başlangıç noktası proje değil, yatırımcının ihtiyacı. Bütçesi ne, yatırımdan ne bekliyor, hangi lokasyonla ilgileniyor, Golden Visa onun için ne ifade ediyor? Önce bunları anlamak gerekiyor. Sonra alternatifleri yan yana koyup doğru karşılaştırmayı yapmak mümkün' ifadelerini kullandı.

Narazan, 'Yatırımcıya 'işte size şu firmanın projeleri' demek yerine, 'işte farklı firmaların projeleri. Tüm seçenekleri karşılaştırın, sorun, anlayın ve size uygun olanı değerlendirin' demek istiyoruz. Bu fuarın temel farkı da burada' dedi.