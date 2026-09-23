Aybala MELEK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Manisa'daki olaya ilişkin, 'Bütün çabamız, gayretimiz bir daha bu olayların yaşanmaması içindir. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla bir daha bu olayların yaşanmaması için elimizden gelen tüm gayreti, çabayı da göstermeye devam edeceğiz' dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Unico Sigorta ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) tarafından Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen 'İLKSAN Öğretmenim Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Programı'na katıldı. Burada konuşan Macit, 'Dün Manisa'da maalesef üzücü bir olay yaşadık. Okulumuza yakın bir bölgede yaşanan olay neticesinde yaralanan tüm evlatlarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Bütün çabamız, gayretimiz bir daha bu olayların yaşanmaması içindir. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla bir daha bu olayların yaşanmaması için elimizden gelen tüm gayreti, çabayı da göstermeye devam edeceğiz. Tüm amacımız gayretimiz budur' dedi.

'MESLEĞİN İTİBARINI GÜÇLENDİRECEK ADIMLARI SÜRDÜRÜYORUZ'

Bakan Yardımcısı Macit, öğretmenleri eğitim politikalarının merkezinde gördüklerini kaydederek, 'Mesleğin itibarını güçlendirecek, güvenliğini sağlayacak, öğretmenlerimizin haklarını geliştirecek ve mesleki gelişimlerini sürekli kılacak adımları kararlılıkla sürdürüyoruz. Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile mesleğin hukuki zeminini güçlendirirken Milli Eğitim Akademisiyle öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim süreçlerini yeni bir yapıya kavuşturduk. Mesleki eğitimlerden kariyer basamaklarına kadar attığımız her adımda öğretmenlerimizin bilgi ve birikimini desteklemeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi ve onları meslek hayatlarının her aşamasında güçlü kılmayı esas alıyoruz. Biz öğretmenlerimizin çalışma şartlarını iyileştiren, mesleklerini huzur ve güven içinde sürdürmelerine katkı sağlayan, ihtiyaç duydukları anda yanlarında olan her adımı, onlara verdiğimiz değerin bir gereği olarak görüyoruz' diye konuştu.

'SAĞLIK SİGORTASI, 300 BİN ÖĞRETMENİMİZİ KAPSIYOR'

Bakan Yardımcısı Macit, programa ilişkin de 'İLKSAN, uzun yıllardır üyelerinin zor zamanlarında yanlarında olmak, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteren köklü bir yapımızdır. Doğumdan evliliğe, afetten sağlık desteğine, maluliyetten emekliliğe kadar farklı alanlarda sunduğu sosyal yardımlarla esasen çok kıymetli bir faaliyeti yerine getirmektedir. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası uygulaması da bu anlayışın yeni ve önemli adımlardan bir tanesidir. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaklaşık 300 bin öğretmenimizi kapsamaktadır. İLKSAN'ın yıllar içerisinde oluşturduğu mali ve kurumsal kapasitenin bugün böylesine kapsamlı bir imkan olarak sizlere dönmesini son derece kıymetli buluyorum. Nihayetinde bütün bu çalışmaların merkezinde sizler varsınız. Öğretmenlerimizin sağlık hizmetlerine daha kolay ve nitelikli biçimde ulaşabilmesi, kendilerini güvende hissetmeleri ve mesleklerini huzur içerisinde sürdürebilmeleri bizim için son derece önemli. Çünkü öğretmenlerimizin iyiliğine yapılan her yatırım, nihayetinde öğrencilerimize ve eğitimimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır' ifadelerini kullandı. (DHA)