Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA'da Tugay Sarı (33), yolda karşılaştığı husumetlisi Emin B.'nin (36) bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. Emin B., aralarında daha önce husumet bulunan Tugay Sarı ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Emin B., üzerinde bulunan bıçakla Tugay Sarı'yı yaraladı. Sarı yere yığılırken, Emin B. otomobille bölgeden uzaklaştı. Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla, Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Sarı, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Kaçan Emin B. de Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Caddesi'nde yakalandı. Kavga sırasında yaralandığı belirlenen Emin B., polis nezaretinde ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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