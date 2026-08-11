ZÜBEYİR TABAK/ TİRE(İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, trafikte iki kadın sürücü ile sürücülerden birisinin yakınlarının da dahil olduğu 'yol vermeme' kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücüler ile kavgaya karışan araçtaki bir kişiye toplam 540 bin TL idari para cezası kesildi.

Olay, 4 Eylül Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.A. yönetimindeki 35 AIZ 621 plakalı otomobil ile T.A. yönetimindeki 07 BEB 618 plakalı otomobil, seyir halindeyken birbirlerini sıkıştırdı. İki kadın sürücü arasında 'yol vermeme' nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyürken, olaya T.A.'nın yanında bulunan yakınları da dahil oldu. Yaşanan kavga anları çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınırken, olay, diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

İhbar üzerine adrese Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından müdahale edilen olay sonrası sürücülere 180'er bin TL, sürücülerden T.A.'nın kavgaya karışan yakını Ş.Ş.'ye de 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Toplamda 540 bin TL ceza uygulanırken, her iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine ise 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi. (DHA)