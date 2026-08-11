KONYA,(DHA)- KONYASPOR, Demokratik Kongolu milli futbolcu Arthur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala, Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, sol bek oyuncusu Arthur Masuaku'yu renklerine bağladı. Tecrübeli savunmacı, kendisini yeşil-beyazlı renklere 2 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Futbol hayatına Fransa'da Valenciennes ile başlayan Arthur Masuaku; Olympiakos, West Ham United, Beşiktaş, Sunderland ve Lens takımlarında görev yaptı. Masuaku, Konyaspor'da 26 numaralı formayı giyecek.