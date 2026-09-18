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Samandağ ilçesi bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde beton dökerek ilerleyen mikser, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşların bu görüntüleri sanal medyada paylaşması üzerine Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hareket geçti. Belediye ekipleri, tespit ettikleri mikserin sahibine 191 bin 867 TL idari para cezası uyguladı. (DHA)

Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)​-HATAY'ın Samandağ ilçesinde yola beton dökerek ilerleyen mikserin sahibine belediye ekipleri tarafından 191 bin 867 TL idari para cezası uygulandı.

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