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Olay, dün ilçenin Hızır Türbesi mevkisi açıklarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren 2 kişi, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Denizde arama yapan ekipler, bitkin halde buldukları 2 kişiyi can simidiyle kurtarıp, tekneye aldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kurtarma anları, dronla görüntülendi. (DHA)

Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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