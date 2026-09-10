Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/KIRKLARELİ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatlarından 'Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım-2026 Seferberlik Tatbikatı', Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in de katılımıyla başarılı şekilde icra edildi.

Babaeski ilçesinde konuşlu 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Albay Müçteba Özden Kışlası'nda icra edilen tatbikatta bugün düzenlenen basın bilgilendirme brifingine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç, 5'nci Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, 1'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabri Gökhan Karamürsel, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şehit Yarbay Rasim Sayın'ın babası Yaşar Sayın, eşi Sevda Sayın, kızı Elif Sayın katıldı. Tatbikatı Kazakistan ve Özbekistan'dan gelen askeri yetkililer de izledi.

1071 PERSONEL KATILDI

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile beraberindeki komutanların tören alanına gelmesiyle saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan 1'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabri Gökhan Karamürsel, 'Ülke kaynaklarının seferberlik ve savaş halinde süratle kullanılmaya hazır hale getirilmesi ancak barış zamanında iyi bir şekilde yapılan seferberlik hazırlıkları ile mümkün olmaktadır. Seferberlik tatbikatları kapsamında 11 Mart 2026 tarihli ve 11023 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı 31 Ağustos -11 Eylül 2026 tarihleri arasında seferberlik tatbikatını icra etmektedir. Günümüz uluslararası güvenlik ortamı göz önüne alındığında, birliklerin harbe hazırlık seviyesini geliştirmek maksadıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışılabilme yetenekleri denenmesinin önemli olduğu bilinmektedir. Bu düşünceyle planlanan Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım-2026 Seferberlik Tatbikatı'nda, seferberlik sisteminin uygulanması, seferberlik ve savaş halinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları arasında yürütülecek müşterek faaliyetlerin denenmesi, ayrıca tatbikata katılacak yedek personelin sefer görevlerine yönelik eğitilmesi hedeflenmektedir. Komutanlığımızca icra edilen Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım-2026 Seferberlik Tatbikatı'na Tugay personeliyle birlikte 18 subay, 62 astsubay, 177 uzman erbaş, 814 erbaş ve er olmak üzere toplam 1071 yedek personel ve sefer görev emri almış 203 araç katılmaktadır. Ayrıca 14 kamu ve kuruluşları ile kapsamlı yaklaşım çerçevesinde tatbikatımıza aktif olarak katılım sağlanmaktadır' dedi.

Tatbikata 31 Ağustos günü teslim alma kurulu faaliyetleriyle başlandığını söyleyen Tuğgeneral Karamürsel, 'İlk 4 gün kurul faaliyetlerine devam edilmiş, müteakiben katılış töreni icra edilmiştir. Katılış törenine devamla, tatbikat anlayışı eğitim kapsamında yanaş düzen eğitim, mekanik nişancılık eğitimi, atışın yanı sıra temel düzeyde uçan göz ve uçuş eğitimi, uçan göz üretimi ve bakım eğitimi, yapay zeka ve siber farkındalık eğitimi, elektronik harp farkında eğitimi, hibrit savaş hakkında yedek personel bilgilendirilmiştir, uygulamalar yapılmıştır. Ayrıca sefer görev emri almış araçların yükleme planlarının testiyle, sefer görev almış araçların intikal faaliyetleri yapılmıştır. Bu faaliyet halen fiilen bugün de devam etmektedir. Tatbikatta başarılı sonuçların elde edilmesinde emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişi ve firmaların personeline ve sefer görev emriyle işini, eşini ve çocuklarını geride bırakarak yurt savunmasında görev almak üzere bu tatbikata katılan tüm yedek personele gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum' diye konuştu.

ŞEHİDİN AİLESİNE PLAKET

Tuğgeneral Karamürsel'in konuşmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 18 Kasım 2020 tarihinde Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde araç kazası sonucu şehit olan ve tatbikata adı verilen Yarbay Rasim Sayın'ın babası Yaşar Sayın, eşi Sevda Sayın ve kızı Elif Sayın'a plaket verdi. Komutanlar daha sonra araç ve silah sergisini gezdi.

Tatbikatta senaryo gereği düşman kuvvetlerinin tank bölük timine dronlarla düzenlediği saldırı, elektronik harp destek vasıtalarıyla tespit edilerek yoğun ateş altına alındı. Gerçekleştirilen başarılı manevralarla düşman mevzileri ele geçirilirken, bölgede Türk bayrağı açıldı. (DHA)