ANKARA, (DHA)- ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya'nın Aksu ve Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alındığını duyurdu.

OGM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Antalya Aksu ve Adana Kozan'da ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda meydana gelen yangınları kontrol altına aldık. Her iki bölgede de soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Mücadelemize destek veren gönüllülerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yönetimlerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeşil Vatana hep birlikte sahip çıkıyoruz' denildi. (DHA)