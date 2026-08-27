MERSİN, (DHA) - RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2'nci Güç Ünitesi'nin reaktör binasında, reaktör, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompalarını birinci devrenin tek bir sistemi içerisinde birbirine bağlayan ana sirkülasyon boru hattının (ASBH) kaynak çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklama göre 73 günde bitirilen işlemler kapsamında, boru hattındaki 32 bağlantı noktasının tamamında kaynak çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalarda mühendislik ve teknik uzmanlar, kaynakçılar, montaj uzmanları, boru kesim uzmanları, tahribatsız muayene uzmanları, ısıl işlem uzmanları ve kalite kontrol birimlerinin çalışanları görev aldı. Operasyonun tüm aşamaları, belirlenen teknolojik işlem sırası doğrultusunda yapıldı.

Kaynak çalışmaları sırasında kaynaklı birleşim yerleri titizlikle kontrol edildi ve uzmanlar tüm olumlu sonuçların alınmasının ardından bir sonraki aşamaya geçti. Tüm bağlantı yerleri, iç metal gerilimini gidermek ve tasarlanan performans özelliklerini sağlamak için gerekli olan yüksek sıcaklıkta ısıl işleme tabi tutuldu. Boru hattını korozyona karşı korumak amacıyla bağlantıların iç yüzeyine özel bir kaynak kaplaması uygulandı Teknolojik işlemlerin tamamlanmasının ardından kaynaklı bağlantıların kalitesi ultrasonik, kılcal ve radyografik muayene yöntemleri de dâhil olmak üzere çeşitli kontrol yöntemleriyle ayrıntılı olarak incelendi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri, bir güç ünitesinin inşasında en önemli operasyonlar arasında yer alıyor. 2'nci Güç Ünitesi'nde bu çalışma 73 günde tamamlandı. Bu, çalışmaların titizlikle organize edilmesi ve deneyimli uzmanlardan oluşan ekibin koordineli çalışması sayesinde elde edilen önemli bir sonuçtur. Bununla birlikte, her aşamadaki temel kriterimiz kalite oldu. Ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmalarını tamamlayarak 2'nci Güç Ünitesi'nin birinci devresini oluşturduk. Böylece reaktör tesisi ekipmanlarının boru hatlarıyla bağlantısına yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve devreye alma çalışmalarına hazırlık için gerekli koşulları sağlamış olduk.'