ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılında Türkiye'nin hizmet ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 124,9 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2025 yılına ilişkin uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı. Buna göre; hizmet ihracatı 2024 yılında 117,3 milyar dolar iken 2025 yılında yüzde 6,5 artarak 124,9 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2024 yılında 56,4 milyar dolar iken 2025 yılında yüzde 9,6 artarak 61,9 milyar dolar oldu. Seyahat hizmetlerinin toplam ihracat içindeki payı 2024 yılında yüzde 48 iken 2025 yılında yüzde 48,1 oldu. İkinci sırada yer alan taşımacılık hizmetlerinin 2024 yılında yüzde 35,1 olan payı 2025'te yüzde 34,1 oldu. Hizmet ihracatında 2025 yılında üçüncü sırada yüzde 6,3 pay ile 'diğer iş hizmetleri' sektörü yer aldı.

TAŞIMACILIK HİZMETLERİ İHRACATI, 42,5 MİLYAR DOLAR OLDU

Seyahat hizmetinden sonraki en büyük paya sahip taşımacılık hizmetlerinde 2024 yılında yapılan ihracat 41 milyar 125 milyon dolar iken 2025'te yüzde 3,5 artışla 42 milyar 571 milyon dolar oldu. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25,3 artarak 6 milyar 724 milyon dolar oldu. Taşımacılığın toplam hizmet ithalatı içindeki payı 2024 yılında yüzde 38,1 iken 2025 yılında yüzde 32 oldu. İkinci sırada yer alan 'diğer iş hizmetleri'nin payı ise 2024 yılında yüzde 16,1 iken 2025'te yüzde 16,9 oldu. Hizmet ithalatındaki payı 2025 yılında yüzde 14,5 olan seyahat hizmetleri sektörü, üçüncü sırada yer aldı.

EN FAZLA HİZMET TİCARETİ AB İLE YAPILDI

Seyahat hizmetleri dışındaki hizmetlerde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2025 yılında yapılan hizmet ihracatı 25 milyar 330 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 9 milyar 259 milyon dolar oldu. İthalatta 2025 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın 24 milyar 733 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 6 milyar 452 milyon dolar olduğu görüldü.

AB ülkeleri 2025 yılında, Türkiye'nin seyahat hariç hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. AB ülkeleri, yüzde 37,9 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 45,3'ü Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıldı.

Seyahat hizmeti dışındaki diğer hizmetlerin toplam ihracatının 2025 yılında yüzde 31'i Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 12,9'luk payla ve 8 milyar 338 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Amerika Birleşik Devletleri alırken ikinci sırada yüzde 11,5'lik payla Almanya, üçüncü sırada ise yüzde 6,6'lık payla Birleşik Krallık yer aldı. İthalatta ise 2025 yılında yüzde 12,6'lık payla ve 6 milyar 667 milyon dolarla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 4 milyar 797 milyon dolar ve yüzde 9,1'lik payla Birleşik Krallık, üçüncü sırada ise yüzde 8,3'lük pay ve 4 milyar 378 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. (DHA)