Gizem CENGİL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 'Ocak-ağustos dönemi ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı, ağustosta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yükseği oldu' dedi.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında 2026 yılının ağustos ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, ekonominin ikinci çeyrekten itibaren hızlandığını belirterek, bu gelişmenin başta ihracat olmak üzere birçok göstergede görüldüğünü söyledi. Bolat, 'Ekonomik büyüme TÜİK tarafından açıklandı. İkinci çeyrekte yüzde 2,3'lük bir büyüme, yılın ilk yarısı itibarıyla da yüzde 2,5'lik bir büyümeye ulaştık. 2026 ilk yarıyıl sonunda Türkiye'nin milli geliri 1 trilyon 706 milyar doları aştı. Tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi. Ve biz dış ticaretle uğraştığımız için sevindirici olan bir şey de ikinci çeyrekteki yüzde 2,3 büyümenin 0,6 yüzde puanı net mal ve hizmetler ihracatından gelmiş olmasıdır. Bu da ayrı bir sevindiricidir. İhracatta nisan ayından itibaren başlayan yükseliş ivmesi ekonomik büyümeyi, istihdamı da desteklemektedir. Ve ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla yüzde 1,1 ekonomimiz büyüdü. Bunun içinde de 1,6 yüzde puan net mal hizmetler ihracatının katkısı olmuştur. Bunun da altını çizmek isterim. Bu sayede istihdamda da iyi gelişmeler var. İşsizlik oranı 39 aydır tek hanede kaldı. Temmuz ayı itibarıyla işsizlik oranımız yüzde 8,1 oranındadır. Ve işsiz sayısı da 3 milyonun altında kalmaya devam etmektedir; 2 milyon 860 bin olarak. Az önce enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Ağustos ayında aylıkta yüzde 1,84 bir artış var. Geçen yılın ağustosuna kadar bir iyileşmedir. Yıllıkta da TÜFE'de yüzde 31,51 bir artış var. Bu da yine yüzde 31,85'e göre bir gerilemeyi ifade etmektedir' diye konuştu.

'AĞUSTOS AYINDA İHRACAT REKORU KIRILDI'

Bolat, 2026 yılı ağustos ayı itibarıyla aylık ihracatta rekor kırıldığını ifade ederek, 'Ağustosta ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolara çıktı, böylece en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaştık. Bu, nisandaki yüzde 21'lik, hazirandaki yüzde 22'lik artışlardan sonraki en yüksek üçüncü artış oranıdır. Batıda ağustos ayı tatil ayı olarak nitelendirilmesine rağmen bu artış gerçekten büyük başarı. Buradaki artış, 1 milyar 766 milyon dolardır. Ocak-ağustos döneminde de ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı, ağustosta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yükseği oldu' ifadelerini kullandı.

'SON 40 AYIN 29'UNDA AYLIK İHRACATIMIZ ARTTI'

Bolat, ayrıca, 'Son 40 ayın 29'unda aylık ihracatımız arttı. Son 40 ayın 22'sinde de aylık ihracat rekoru kırdık. Yine bu yıl 8 ayın 5'inde 5 ayda aylık ihracat artışı oldu. 8 ayın 4'ünde aylık ihracat rekoru kırıldı. Özellikle son aylarda; nisan, haziran, temmuz, ağustos art ardına aylık ihracat rekorları kırmayı hamdolsun başardık. Dış ticaret açığımız ağustosta 5,2 milyar dolar oldu. Oldukça mütevazi bir açık. Geçen yıl 4,3'tü ama geçen yıl çok durgun geçen bir ağustos vardı. Ve ihracatımız da dediğim gibi 21,7 milyar dolarda kalmıştı' dedi. (DHA)