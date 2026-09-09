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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- AVRUPA'da tarihinde ilk kez katılacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde haftaya 15 Eylül Salı günü Bulgaristan'da Alman ekibi RASTA Vechta ile karşılaşacak Yukatel Denizli Basket sezon öncesi iyi sinyaller verdi. Denizli temsilcisi elemeler öncesi Antalya'da katıldığı Gloria Cup'ta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Turnuvadaki ilk maçında Aliağa Petkimspor'u 88-84 yendikten sonra Çayırova Belediyespor'a 69-66 yenilen Denizli Basket, son maçta Galatasaray'ı 93-89 mağlup etmeyi başardı.

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