ANKARA, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'İyilik var' sloganıyla hazırladığı yeni gönüllülük platformu 12 Eylül'de hayata geçirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; son günlerde 81 ildeki işlek meydanlarda ve caddelerdeki billboardlarda görülen 'Sağ ol Ziya Abi', 'Var ol Mehmet Usta', 'Ne güzel yaptın Mehmet Bey' ve 'İyi ki geldin Nuriye Teyze' gibi ifadeler ilgi çekerek sosyal medyada gündem haline geldi. Panolardaki QR kodlar taratıldığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait 'iyilikvar.gov.tr' adresine ulaşan kullanıcılar, sitede 12 Eylül tarihini işaret eden geri sayım sayacıyla karşılaştı.

Projenin ilk ipuçları, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada stadyum ekranlarına yansıtılan 'İyilik var' sloganlarıyla ve Bakanlığın sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla verilmişti. 'İnsanın olduğu her yerde iyilik var' vurgusuyla duyurulan ve toplumun geniş kesimlerinde merak uyandıran yeni gönüllülük platformunun 12 Eylül'de hayata geçirilmesi bekleniyor. Açıklanan tarihe kadar sürecek olan geri sayım çalışmasıyla, Türkiye genelinde gönüllülük bilincine dikkat çekilmesi hedefleniyor. (DHA)