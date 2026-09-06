Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde geçmeye çalıştığı derede suya kapılan çoban Abdurrahman Demirhan (20), ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Demirhan, kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Başkale ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Deringeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Küçükbaş hayvanlara çobanlık yapan Abdurrahman Demirhan, derenin karşı tarafına geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya kapıldı. Çevredekilerin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve Polis Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla Demirhan, derin bir noktada yaralı olarak bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirhan, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirhan, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Abdurrahman Demirhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Abdurrahman Demirhan'ın cenazesinin ilçeye bağlı Belencik Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi. (DHA)