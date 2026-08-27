İSTANBUL, (DHA)-KANAL D'nin sevilen dizisi Daha 17, ekrana geldiği her bölümle konuşulmaya devam ediyor. Çoğunluğu genç oyunculardan oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizi, pazar akşamlarının vazgeçilmezi oluyor.

Bodrum'un eşsiz atmosferinde çekilen Daha 17'nin genç yıldızlarının paylaştığı set arkası fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi görüyor. Çekim aralarında objektiflere yansıyan eğlenceli ve renkli anlar, takipçiler tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.

'EKİP RUHU BEĞENİ TOPLUYOR'

Başarılı hikâyesi kadar enerjik oyuncu kadrosuyla da öne çıkan Daha 17, sosyal medyada da gündemden düşmüyor. Oyuncular arasındaki güçlü uyum ve samimi dostluk, kamera arkasına da yansıyor. Kahkaha dolu anların paylaşıldığı setten gelen kareler, dizinin sıcak atmosferini gözler önüne sererken, izleyiciler de ekip arasındaki enerjiyi takdir eden yorumlar yapıyor.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, her pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.