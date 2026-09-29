İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Şanlıurfaspor'u 90+5'inci dakikada Okan Derici'nin attığı golle 2-1 yenip zirve yarışında iddiasını sürdüren Aliağa Futbol'da teknik direktör Namet Ateş değerlendirmelerde bulundu. Ateş, son ana kadar oyunda kaldıklarını belirterek, 'Skorlar maçları bitirir ama bir takımın gelişimi ise maçtan sonra okunmaya başlar. Şanlıurfaspor karşısında öne geçtiğimiz, penaltıyla eşitlenen ve 90+5'te yeniden lehimize çevirdiğimiz mücadelede üç puan kadar, değişen şartlara rağmen oyunun içinde kalabilmek de önemliydi' diye konuştu.

İyi bir konumda olduklarını ancak geliştirmeleri gereken yönlerin de bulunduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, 'Dört hafta sonunda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 9 puanımız var. Attığımız 8, yediğimiz 7 gol var. Bugün nerede olduğumuzu ve gelişmemiz gereken noktaları gösteriyor. Bu hafta zorunlu 6 genç oyuncu yerine kadromuzda 9 genç oyuncunun bulunması da önemliydi. Çünkü genç oyuncuya alan açmak, geleceği bugünün sorumluluğuna ortak etmektir. Biz sonucu gelişimin yerine koymuyor, gelişimi de sonuçtan bağımsız görmüyoruz. Kazanmak ve kaybetmek birer hüküm değil, dönüşmekte olduğumuz takımı anlamamızı sağlayan göstergelerdir' dedi.