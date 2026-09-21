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KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Kaza, Yeni Mahalle Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddeden sokağa dönüş yapan otomobil, skuter sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle skuter sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı skuter sürücüsü, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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