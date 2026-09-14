İSTANBUL, (DHA)- ÜSKÜDAR'da 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, 'Bir kenti imar etmek kadar, o kentte yetişen evlatlarımızın geleceğini inşa etmek de en büyük vazifemizdir. Yollar, meydanlar, parklar kıymetlidir; lâkin bir şehri asıl ayakta tutan, orada büyüyen çocuğun zihnindeki aydınlıktır. Üsküdar'ın yarını, bu sınıflarda bugün yazılıyor. Belediyemizin, makamımızın kapısı da bu okulun kapısı gibi sizlere her zaman açık. Her türlü sıkıntınızda yanınızda olmaya hazırız' dedi.

Üsküdar'da 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılının ilk ders zili, Şadıman Polat Çebi İlkokulu'nda düzenlenen programla çaldı. Program kapsamında Şadıman Polat Çebi İlkokulunda 600 paket dağıtıldı. Okuldaki 515 öğrenciye, anaokulunda eğitim gören 46 öğrencinin de eklenmesiyle dağıtım gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen programda öğrencilere beslenme çantaları takdim edildi. Programa, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcanlar, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı konuşmada öğrenci, öğretmen ve velilere seslendi. Yazıcı, 'Sevgili öğretmenlerim, değerli veliler, kıymetli evlatlarımız; gözlerimizin nuru, geleceğimizin teminatı yavrularımız, hepinize hayırlı sabahlar ve hayırlı haftalar diliyorum. Bir eğitim öğretim yılının başlangıcında, ilçemizin güzide eğitim kurumlarından Şadıman Polat Çebi İlkokulumuzda ve hemen yanımızdaki ortaokulumuzda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bizler de altı, yedi yaşlarından itibaren eğitim öğretim hayatına başladık ve bugünlere geldik. Her eğitim öğretim yılı başlangıcında öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizle aynı heyecanı, aynı mutluluğu yaşıyoruz' dedi.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin, programda yaptığı konuşmada öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Öğrencilerin sınıflarına girmek için heyecanlı olduklarını belirten Gültekin, 'Sevgili gençler, kıymetli komşularımız; Üsküdar Belediyesi olarak eğitimin, çocukların ve gençlerin önemini biliyoruz. Onlara her konuda destek olmak için elimizden gelen gayreti göstermek için bizler de çok heyecanlıyız' dedi.

Eğitime ayrılan emeğin kentin geleceğini kurduğunu belirten Gültekin, 'Bir kenti imar etmek kadar, o kentte yetişen evlatlarımızın geleceğini inşa etmek de en büyük vazifemizdir. Yollar, meydanlar, parklar kıymetlidir; lâkin bir şehri asıl ayakta tutan, orada büyüyen çocuğun zihnindeki aydınlıktır. Üsküdar'ın yarını, bu sınıflarda bugün yazılıyor' diye konuştu.

Gültekin, 'Belediyemizi makam odalarından değil, sokaklardan, komşularımızla el ele birlikte yöneteceğiz demiştik. Belediyemizin, makamımızın kapısı da bu okulun kapısı gibi sizlere her zaman açık. Her türlü sıkıntınızda yanınızda olmaya hazırız.' ifadelerini kullandı.

Öğrencilere beslenme çantalarını kendi elleriyle takdim eden Gültekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Eğitimin her kademesinde ailelerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olmaya kararlıyız. Bir çantanın içinde yalnızca defter, kalem, beslenme durmuyor; bir şehrin çocuğuna duyduğu itimat duruyor. Etüt merkezlerimizle, kütüphanelerimizle, spor sahalarımızla ve ihtiyaç sahibi ailelerimize uzattığımız elle bu itimadı büyütmeye devam edeceğiz. Öğretmenimizin yükünü hafifletmek, velimizin gönlünü ferah tutmak bizim işimizdir.'

Gültekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak öğrenci, öğretmen ve velileri selamladı.

Konuşmasını yeni eğitim yılı temennileriyle tamamlayan Gültekin, 'Yeni eğitim yılının öğrencilerimize zihin açıklığı, öğretmenlerimize kolaylık ve sabır, ailelerimize huzur ve hayır getirmesini diliyorum. Çocuklarımız bu koridorlarda hem ilim öğrensin hem hayat öğrensin; hem başarıyı tanısın hem merhameti. Bir şehrin en güzel sesi, okul bahçesinden gelen kahkahadır; o kahkaha Üsküdar'ımızdan hiç eksilmesin' dedi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin büyük bir titizlikle hazırladığı gösteriler izlendi. Program, ilk ders zilinin çalması ve öğrencilerin sınıflarına geçmesiyle sona erdi.