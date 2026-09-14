Mert ORDU/İSTANBUL,(DHA)- KADIKÖY'de, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde güvenlik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında dron üzerinden sürücülere ve öğrencilere yönelik anonslar yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik ve Trafik ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde okul çevreleri kontrol edildi. Kadıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Sürücü ve yolculara yönelik GBT kontrolleri gerçekleştirilirken, denetim sırasında dron üzerinden anonslar yapıldı. Denetimlerin, öğrencilerin eğitim gördüğü süre boyunca okul ve çevrelerinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla sürdürüleceği belirtildi. (DHA)