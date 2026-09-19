Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Orta Çağ Panayırı', yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Tarihi Bey Sokağı'nda katılımcılar, Orta Çağ dönemine ait kostümler giyerek dönemin sosyal ve kültürel yaşamını yansıtan etkinliklerde keyifli anlar yaşadı.

Ürgüp ilçesinin Tarihi Bey Sokağı'nda gerçekleştirilen Orta Çağ Panayırı'nda, dönemin günlük yaşamında kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyalar sergilendi. Etkinliğe katılanlar, Orta Çağ dönemine ait kostümler giyerek sokaklarda dolaştı; kılıç, börk ve çeşitli aksesuarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Panayırda ayrıca tarihi çalgılar eşliğinde Orta Çağ müziklerinden örnekler sunuldu.

'ÜRGÜP'ÜN TANITIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR'

Etkinliği organize eden işletmeci Muammer Erinal, panayırın artık geleneksel hale geldiğini söyledi. Etkinliğin, Ürgüp'ün tanıtımına ve ticaretine önemli katkı sunduğunu belirten Erinal, 'Artık geleneksel hale geldi. Binlerce insan Ürgüp'e geliyor. Ürgüp'ün tanıtımına ve ticaretine çok büyük katkı sağlamaya başladı. Dünyanın her yerinden üreticiler geliyor. Kostüm yapanlar, deri işleyenler, kitap yazanlar, mum yapanlar ve Orta Çağ'a uygun doğal malzemeler üretenler burada yer alıyor. Rusya ve Ukrayna'dan kostüm yapımcılarımız, Özbekistan'dan makyaj yapan bir misafirimiz, Moskova'dan dövüşçülerimiz, Macaristan'dan müzisyenlerimiz, Sırbistan'dan dövüşçülerimiz var. İran, Kıbrıs, Almanya ve Fransa'dan da misafirlerimiz bulunuyor. Tahminimize göre 20-25 ülkeden farklı insanlar burada. Artık uluslararası bir etkinlik olmaya başladı' diye konuştu.

'EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR ORGANİZASYON'

Ankara'dan gelerek etkinliklere katıldığını anlatan Yosun Selin Taktın, festivalin Türkiye'de farklı bir konsept sunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

'Bu yıl üçüncü senemiz. Buraya geliyoruz; bir yandan ürün satıyor, bir yandan eğleniyoruz. Çok güzel bir festival oluyor. Türkiye'de sanırım eşi benzeri olmayan bir organizasyon. Kendi işimin haricinde kostümler tasarlıyorum, her şeyi kendim yapıyorum. Çok para kazanmasak bile çok eğleniyoruz. Türkiye'de böyle bir festivalin olması bizi çok mutlu ediyor.'

'TARZIMIZI YANSITMAYA ÇALIŞTIK'

Arkadaşlarıyla birlikle panayırı gezmek için Ankara'dan geldiklerini aktaran Samet Karabaça ise, 'Çok memnunuz, çok eğleniyoruz. Orta Çağ kıyafetlerini giydik. Kılıç, yüzük, kostüm, sakal, bıyık ve börk gibi döneme ait unsurları tarzımıza yansıtmaya çalıştık. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Herkese iyi eğlenceler diliyoruz' dedi.

MACAR MÜZİSYENLER 3 YILDIR ETKİNLİKTE

Panayır kapsamında Macaristan'dan gelen müzisyenler de üç yıldır etkinlikte sahne alıyor. Tarihi çalgılarla Orta Çağ dönemine ait ezgiler seslendiren müzisyenler, ziyaretçilere farklı bir müzik deneyimi yaşatıyor. Müzisyenler, farklı ve ilk anda ziyaretçilere yabancı gelebilecek ezgilerin zamanla ilgi gördüğünü belirterek, etkinlik alanında ziyaretçilerle birlikte dans ettiklerini söyledi.

Panayır, gün boyunca düzenlenen müzik dinletileri, gösteriler ve çeşitli etkinliklerle devam etti. (DHA)