Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de midesinde uyuşturucu kapsülleri taşıyan İran uyruklu Abdollah Askarı, hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu Abdollah Askarı'nın Türkiye'ye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan aracı takibe alan ekipler, Nevşehir'de durdurup Abdollah Askarı'yı yakaladı. Askarı'nın yapılan üst aramasında 14 kapsül halinde 111 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi. Daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Askarı'ye yapılan muayene midesinde 23 kapsül halinde 133 gram sentetik uyuşturucu olduğu belirlendi. Midesindeki uyuşturucuları doğal yollarla çıkarılması beklenen Askarı, aniden rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Askarı'nın otopsisinde midesinde 8 kapsül sentetik uyuşturucu daha olduğu tespit edildi. Abdollah Askarı'nın midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinin patlaması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunun ardından belli olacağı belirtildi. (DHA)