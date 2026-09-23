Şahap GÜRLER/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM Atatürk Üniversitesi 'araştırma üniversiteleri' sıralamasında 3 basamak yükselerek 13'üncü oldu. Merkezi yemekhanenin önünde düzenlenen kutlamaya katılanlara ekmek arası döner ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, üniversitelerin 2026 yılı performans sonuçlarını açıkladı. Atatürk Üniversitesi, 2026 yılı Performans Değerlendirmesinde bir önceki yıla göre 3 basamak birden yükselerek 'araştırma üniversiteleri' arasında 13'üncü oldu.

Atatürk Üniversitesi'nin başarısı kampüsteki merkezi yemekhanenin önünde kutlandı. Rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, '2023 ve 2024 yıllarında 23 araştırma üniversitesi arasında 17'nci sırada bulunan üniversitemiz, 2025 yılında bir basamak yükselerek 16'ncı sıraya çıktı. Bu bile başlı başına bir başarıydı. Ancak biz, o yükselişi bir eşik değil, bir başlangıç olarak gördük. Ve bugün, 2026 yılında, üç basamak daha tırmanarak 13'üncü sıraya yerleştik. Bununla birlikte 'araştırma kalitesi' başlığında Koç ve Sabancı Üniversitelerinin ardından üçüncü sırada yer almayı başaran üniversitemiz bu kategoride devlet üniversiteleri arasında da birinci olmuştur. Bu başarı üniversitemizde araştırmada niteliğe verilen önemi bir kez daha ortaya koymaktadır' diye konuştu.

Kutladıkları başarının bir varış noktası olmadığını bir kilometre taşı manasına geldiğini ifade eden Hacımüftüoğlu, ''Köklü üniversite, güçlü bilim, parlak gelecek' diyoruz. Bu söz, bizim için yalnızca bir slogan, bir kurumsal ifade değil; yıllar içinde bir alışkanlığa, bir kimliğe dönüşmüş bir duruştur. Bir adım önde olmak; rehavete kapılmamak, bugünün başarısını yarının motivasyonuna dönüştürmek demektir. Birlikte kutladığımız bu başarı, aslında bir varış noktası değil, bir kilometre taşıdır. Bizim hedefimiz, bu basamakları tırmanmaya devam etmek; her yıl bir öncekinden daha güçlü, daha nitelikli, daha etkili bir Atatürk Üniversitesi inşa etmektir. Bu vesileyle; bu başarıda alın teri döken her akademisyenimize, her araştırma görevlimize, her idari personelimize, her öğrencimize ve emeği bu üniversiteye değen herkese, yürekten teşekkür ediyorum' dedi.

Merkezi yemekhanenin önündeki kutlamaya katılanlara alana kurulan stantta kesilen döner ekmek arasında ikram edildi. (DHA)