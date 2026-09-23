ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin, 'Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır' dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sayın Cumhurbaşkanımız fon soruşturmasını yakından takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır. Bu bir süreç ve çalışmalar devam ediyor. Benzer durumların dünyada da yaşandığını biliyoruz. Yargı olarak, hukukun bize verdiği yetkiler çerçevesinde sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesine ve sistemin korunmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı. (DHA)