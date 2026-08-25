BİRLEŞİK KRALLIK, (DHA) - UMMAN açıklarında bir petrol tankerinin vurulduğu bildirildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları'ndan (UKMTO) yapılan yazılı açıklamada, Umman'ın kuzeydoğusundaki Şisa bölgesinin yaklaşık 9 deniz mili açığında bir petrol tankerinin makine dairesine bilinmeyen bir cismin isabet ettiği belirtildi. Makine dairesinde hasar oluştuğu ve geminin kullanılamaz hale geldiği kaydedilen açıklamada, 'Mürettebat güvende, herhangi bir çevre kirliliği ya da sızıntının rapor edilmedi' ifadeleri kullanıldı.