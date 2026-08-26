ABD, (DHA) - 'JOLENE' ve 'I will always love you' gibi şarkılara imza atan Amerikalı sanatçı Dolly Parton hayatını kaybetti.

'Jolene' ve 'I will always love you' gibi şarkılarıyla dünya çapında ün kazanan Dolly Parton, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Parton'ın vefatı, yakınları tarafından sanal medyada paylaşılan mesajla duyuruldu. Parton'ın yeğeni Bryan Seaver, sanal medya hesabından paylaştığı video mesajda, 'Onun bıraktığı örnekle her şeyin mümkün olduğuna inandık. Açamayacağı hiçbir kapı görmedi ve açtığı kapılar tarih yazdı, tarihi değiştirdi' ifadelerini kullandı.

Sanatçının menajeri de Parton'ın Nashville şehrindeki evinde huzur içinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Parton'ın vefatının ardından ABD Başkanı Donald Trump bir taziye mesajı yayımladı. Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Parton'ın anısına ülke genelindeki Amerikan bayraklarını bir hafta boyunca yarıya indirileceğini duyurdu. Trump paylaşımında, 'Üzüntüyle bildiriyorum ki, en büyük Country şarkıcılardan biri ve çok daha fazlası olan Dolly Parton, yaşamını yitirdi. Bu, milyonlarca insan için gerçek bir kayıptır. Onun gibisi hiçbir zaman olmadı ve bir daha da olmayacak. Onun anısına, bu akşam saat 18.00'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri genelinde Amerikan bayrağını bir hafta boyunca yarıya indireceğim. Huzur içinde yat, Dolly! Dünya seni seviyor' ifadelerine yer verdi.