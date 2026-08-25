İSTANBUL (DHA) - DOĞUŞTAN kalp hastalığı nedeniyle yoğun bakım ve ameliyat süreçleri geçiren 2 yaşındaki Aras Alp Acat'ta da takipler sırasında soluk borusunda darlık tespit edildi. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan, darlığın lazer ve balon yöntemiyle genişletildiğini belirterek, tedavi sonrasında ortaya çıkan solunum sıkıntısının ise soluk borusunu tıkayan yoğun balgamın temizlenmesiyle düzeldiğini söyledi.

Doğduğu günden itibaren kalp hastalığı nedeniyle yoğun bakım ve ameliyat süreçleri geçiren 2 yaşındaki Aras Alp Acat'ın tedavisi sırasında soluk borusunda darlık tespit edildi. Uygulanan balon genişletme işlemlerinin ardından yeniden solunum sıkıntısı yaşayan Acat'ta yapılan değerlendirmede beklenmedik bir neden ortaya çıktı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan, soluk borusunu tıkayan koyu kıvamlı balgamın temizlenmesinin ardından çocuğun yeniden rahat nefes almaya başladığını söyledi.

'UZUN SÜRELİ ENTÜBASYON'

Aras Alp'in doğuştan büyük arter transpozisyonu nedeniyle doğumdan sonra ameliyat ve yoğun bakım süreçlerinden geçtiğini belirten Prof. Dr. Kandoğan, uzun süreli entübasyonun ardından soluk borusunda darlık tespit edildiğini söyledi. Prof. Dr. Kandoğan, 'Aras Alp bize solunum zorluğu şikâyetiyle geldi. Daha önceki hastalık sürecinde özellikle anestezi sırasında entübasyon zorluğundan bahsedilmişti. Sonrasında ilerleyen solunum sıkıntısı nedeniyle solunum yolunun değerlendirilmesi amacıyla bize sevk edildi' dedi. Yapılan incelemelerde ses tellerinin altında darlık tespit edildiğini ifade eden Prof. Dr. Kandoğan, 'Bu darlıklar bazı hastalarda doğuştan olabiliyor ancak büyük çoğunluğu entübasyona bağlı gelişen travmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Yaptığımız değerlendirme sonucunda hastamızın müdahaleye ihtiyacı olduğuna karar verdik' diye konuştu.

'DARALAN BÖLGE LAZER VE BALONLA GENİŞLETİLDİ'

Aras Alp'e uygulanan işlem hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kandoğan, 'Ameliyatta lazerle dar olan bölgeyi temizledikten sonra balonla genişletme işlemi yaptık. Bu tür darlıklar maalesef tekrarlayabiliyor. Bu nedenle hastamızın takibini yakından sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı. İşlem sonrasında yeniden solunum sıkıntısı ortaya çıkması üzerine farklı ihtimallerin değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Kandoğan, 'İşlemden sonra her şey yolundaydı ancak bir anda hastamızın şikâyetleri yeniden başladı. Öncelikle ödem, kanama veya hematom gibi durumları düşündük. Ancak yaptığımız değerlendirmede solunum yolunu koyu ve yoğun bir balgamın tıkadığını gördük. Balgamı aspire ettiğimizde solunum yolu tamamen açıldı ve herhangi bir ek müdahaleye gerek kalmadı' dedi.

'ANNE KARNINDA ÖĞRENDİK'

Aras Alp'in annesi Betül Acat ise oğlunun doğduğu günden bu yana zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini anlattı. Oğlunun kalp hastalığının anne karnında tespit edildiğini belirten Acat, 'Aras Alp 2 yaşında. Anne karnındayken yapılan detaylı ultrasonda kalbiyle ilgili büyük arter transpozisyonu olduğunu öğrendik. Doğduktan sonra ameliyatlar ve yoğun bakım süreci nedeniyle uzun süre entübe olarak takip edildi' dedi. Soluk borusundaki darlığın ilk kez kalp ameliyatları sonrasında yapılan anjiyoda tespit edildiğini anlatan Acat, 'Daha sonra büyüdükçe darlığın etkileri daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Bu yıl mart ayında yapılan bronkoskopide darlığın büyüdüğü görüldü. Sonrasında Tolga hocamızın takibine girdik ve balon işlemleri uygulandı. Son işlemimiz haziran ayında yapıldı' ifadelerini kullandı.

'DOĞUM GÜNÜMÜZÜ HASTANEDE KUTLADIK'

İşlem sonrasında yaşadıkları beklenmedik durumu da anlatan Acat, 'Ameliyatımız çok başarılı geçti. İlk gün hiçbir sıkıntımız yoktu. Ertesi gün hırıltıyla uyandık. Doktorlarımız hemen ilgilendi ve ödem olduğunu düşündüler. Ancak yapılan değerlendirmede soluk borusunu koyu yeşil bir balgamın tıkadığını öğrendik. Tolga Hocamız onu temizledikten sonra oğlumuz yeniden sağlıklı şekilde devam etti' diye konuştu.Aras Alp'in ikinci yaş gününü de hastanede kutladıklarını belirten Acat, '10 Haziran'da doğum günümüzü hastanede kutladık. Tüm ekip arkadaşları ve Tolga Hocamız oğlumuzun doğum gününü kutladı. Şu anda sağlıklı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz' dedi.