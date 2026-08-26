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ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiği kaydedildi. Elde edilen istihbaratın teknenin uyuşturucu taşıdığını doğruladığı belirtilen açıklamada, 'Operasyonda 4 narko-terörist öldürüldü' ifadesi kullanıldı.

ABD, (DHA) - ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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