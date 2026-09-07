Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona 14 transferle mutlak şampiyonluk iddiasıyla başlayan Karşıyaka ilk hafta hüsran yaşadı. Yeni transferleri ve geçen sezondan kalan aslarıyla ilk hafta Ankara'da Etimesgut Belediyespor'a konuk olan Kaf-Kaf sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İzmir'den aylardır beklenen ilk hafta maçı için Başkent'e giden yüzlerce Karşıyakalının büyük desteğiyle deplasmana çıkan yeşil-kırmızılılarda ilk 11'de 4 yeni transfer yer aldı. Yenilerden kaleci Burak, sağ bek Mahmut, orta saha Gökdeniz ve forvet Veysel Karani karşılaşmaya 11'de başlarken, geçen sezon da kadronun değişilmezlerinden olan Ensar, Hıdır, Alpay, Mücahit, Berat, Erhan ile Ömer Faruk mücadelede as kadroda forma giydi.

5 YIL SONRA YENİLGİYLE BAŞLADI

İlk yarıda net fırsatlardan yararlanamayan Karşıyaka, 34'üncü dakikada yenik duruma düşerken, ikinci yarıda oyuna giren yeni transferler Eren Arda, Mevlüt Can, Süleyman Enes, Emircan ve Yiğit de skoru değiştiremedi. İlk hafta yol kazası yaşayan Kaf-Kaf 5 yıl sonra sezona yenilgiyle başladı. Son olarak 2021-22 sezonunun ilk maçında Erokspor'a 1-0 yenilen Karşıyaka, 2022-2023'te Nevşehir Belediyespor'u ilk hafta deplasmanda 2-0, 2023-2024'te Eynesil Belediyespor'u 3-1 yendi. 2024-2025 sezonunda ilk hafta Kırşehir FK'yla İzmir'de golsüz berabere kalan Karşıyaka, geçen sezon da ilk maçta Afyonspor'u iç sahada 2-1 mağlup etti. 5 yıl sonra lige puansız başlayan yeşil-kırmızılı ekip cumartesi günü ilk iç saha sınavında İzmir derbisinde Altay'ı konuk edeceği maçla taraftarının gönlünü almaya çalışacak. Karşıyaka transfer yasağı nedeniyle yeni transferlerine ilk maç öncesi amatör lisans çıkarmıştı.