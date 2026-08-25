UKRAYNA, (DHA) - UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin 'Bağımsızlık Günü' dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'nın '24 Ağustos Bağımsızlık Günü' dolayısıyla kutlama mesajı gönderen dünya liderlerine teşekkür etti. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğine ve barış çabalarındaki rolünün altını çizdi. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tutumuna değinen Zelenskiy, 'Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü bağlılığı, benzeri görülmemiş derecede güçlü ilişkilerimizin temelini oluşturuyor. Ukrayna ayrıca, Rus esaretindeki Ukraynalıların evlerine dönmelerinin sağlanmasındaki kişisel katkınızı ve Türkiye'nin barışı yakınlaştırmaya yönelik çabalarındaki ara buluculuğunu takdir ediyor' ifadelerini kullandı.