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2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası, Şili'nin başkenti Santiago'da düzenleniyor. Türkiye, son 16 turunda Japonya'yı 25-18, 25-7 ve 25-23'lük setler sonunda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milliler, çeyrek finalde 15 Ağustos Cumartesi günü TSİ 03.00'te Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Master atlet, 80 yaşına da rekorla girdi

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