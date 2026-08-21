İSTANBUL, (DHA) - TURKCELL müşterilerinin yurt dışı seyahatlerinde iletişimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri amacıyla sunduğu çözümleri genişletiyor. Bu kapsamda Platinum paketlerde ücretsiz sunulan 'Tarifen Yurt Dışında Geçerli' özelliğinin kullanım süresi artırıldı. Turkcell Platinum müşterilerinin 'Tarifen Yurt Dışında Geçerli' özelliğinden ücretsiz yararlanabileceği maksimum süre 7 günden 15 güne çıktı. Platinum'lular, otomatik olarak tanımlanan bu fayda sayesinde mevcut tarifelerindeki GB, dakika ve SMS haklarını ek ücret ödemeden 174 ülkede Türkiye'deki gibi kullanabilecek.

Turkcell müşterilerinin yurt dışı seyahatlerinde müşterilerinin iletişimlerini sürdürebilmeleri için Turkcell, Platinum paketlerde sunduğu ücretsiz 'Tarifen Yurt Dışında Geçerli' (TYG) kullanım hakkını genişletti. Yeni düzenlemeyle Platinum müşterileri, paketlerine bağlı olarak 15 güne kadar TYG özelliğinden ücretsiz yararlanabilecek. Fayda, müşterilere otomatik olarak tanımlanırken, ücretsiz kullanım hakkının geçerli olduğu süre boyunca mevcut tarifedeki GB, dakika ve SMS hakları 174 ülkede Türkiye'deki gibi kullanılabilecek. Ücretsiz 15 günlük kullanım hakkının sona ermesinin ardından müşteriler, 'Tarifen Yurt Dışında Geçerli' özelliğini standart koşullar ve mevcut ücretlendirme kapsamında kullanmaya devam edebilecek. Turkcell'in sunduğu uygulamayla Platinum müşterilerinin yurt dışı seyahatlerinde ayrı bir paket satın almadan, mevcut iletişim haklarını kullanarak bağlantıda kalmaları hedefleniyor.

'PLATİNUM MÜŞTERİLERİMİZE SUNDUĞUMUZ YURT DIŞI AYRICALIKLARINI GENİŞLETİYORUZ'

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Turkcell'in müşteri odaklı hizmet anlayışı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

'Müşterilerimizin Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da iletişimlerini kolaylıkla sürdürebilmeleri için ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Platinum tarifelerimizde sunduğumuz ücretsiz 'Tarifen Yurt Dışında Geçerli' kullanım hakkını önemli ölçüde genişlettik. Daha önce 7 güne kadar sunduğumuz ücretsiz kullanım hakkını, tarifeye göre 15 güne kadar çıkardık. Böylece Platinum müşterilerimiz, mevcut tarifelerindeki GB, dakika ve SMS haklarını 174 ülkede ek ücret ödemeden kullanabilecek. 'Turkcell Çözüm Gücü' anlayışımızla müşterilerimizin hayatına değer katan çözümler sunmaya devam edeceğiz.'