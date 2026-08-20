İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Hava Yolları (THY) Çin'de 11 Kasım'da başlayacak Çengdu seferiyle ülkeye 45 yolcu ve 31 kargo uçuş olmak üzere haftada toplam 76 uçuş gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, 'Çengdu seferlerimizle Çin uçuşlarımızı artırıyoruz. 11 Kasım'da haftada üç seferle başlayacak Çengdu uçuşlarımızla Pekin, Şanghay ve Guanco'nun ardından Çin ana karasındaki dördüncü yolcu noktamızı uçuş ağımıza ekliyoruz. Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu, 21 milyonu aşan nüfusu, elektronik, otomotiv, havacılık ve yapay zekâ başta olmak üzere güçlü teknoloji ekosistemiyle öne çıkıyor. Batı Çin'in önemli ticaret, lojistik ve teknoloji merkezlerinden biri olan kent, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 2010'dan bu yana 'Gastronomi Şehri' ünvanını taşıyor. Çengdu, zengin Siçuan mutfağı ve dünyaca tanınan dev pandalarıyla her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. 1999 yılında Pekin'le başladığımız Çin uçuşlarımızda bugün ulaştığımız ölçek, Türkiye ile Çin arasındaki ticari, turistik ve kültürel bağları güçlendirirken yeni iş birliği fırsatlarının da önünü açıyor. Çengdu seferlerimizin başlamasıyla birlikte haftalık 45 yolcu ve 31 kargo seferiyle Çin'e toplam 76 uçuş gerçekleştireceğiz' dedi.