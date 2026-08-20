İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Havalimanı'nda Hilton'un Türkiye'deki 100'ncü oteli olan 485 odalı Hilton Istanbul Airport hizmete açıldı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yolcu konforunu geliştirmek için yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Hilton'nun Türkiye'deki 100'ncü oteli olan Hilton Istanbul Airport yolcuların hizmetine sunuldu.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, 'İGA İstanbul Havalimanı için önemli bir gelişmeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hilton'un Türkiye'deki 100'üncü oteli olan Hilton Istanbul Airport Otelimizin açılışıyla, havalimanımızın hizmet ekosistemine dünya standartlarında yeni bir ağırlama deneyimi kazandırdık. 485 odalı bu önemli yatırım, havalimanımızın yalnızca bir ulaşım merkezi olmadığını; konaklama, ticaret, kültür ve yaşamı bir araya getiren bir 'Havalimanı Şehri' olarak gelişimini sürdürdüğünü gösteriyor. Türk misafirperverliğini Hilton'un küresel hizmet anlayışıyla buluşturan otelimizin, hem İstanbul'un hem de ülkemizin küresel turizm ve havacılık merkezi konumunu daha da güçlendireceğine inanıyorum. Aynı zamanda bu iş birliği, küresel markaların ülkemize ve havalimanımıza duyduğu güvenin de güçlü bir göstergesi olarak görüyorum. Bu değerli projedeki vizyoner yaklaşımları ile bize yön veren değerli hissedarlarımız ve yönetim kurulu üyelerimize, Hilton yönetimine ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, Hilton Istanbul Airport ekibine başarılar diliyorum. Dünyanın havacılık merkezini İstanbul'a taşırken, yalnızca yolcu sayılarıyla değil; sunduğumuz hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesiyle de küresel havacılık sektörüne liderlik etmeye devam edeceğiz' dedi.