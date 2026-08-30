Dursun Murat AYDIN/ OLTU(Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Oltu-Yusufeli kara yolu, sel sularının taşıdığı toprak ve taşlar nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Oltu ve Yusufeli'de bugün saat 16.00 sıralarında yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Oltu'nun Yavalı Mahallesi geçişinde bulunan ikinci tünel önünde sel yaşandı. Sel sularının beraberinde getirdiği taş ve toprak yığını nedeniyle Oltu-Yusufeli kara yolu ulaşıma kapandı. Araçlar ve vatandaşlar tünel içerisinde yaklaşık bir saat beklemek zorunda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen iş makinelerinin çalışmasıyla yoldaki hafriyat temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü şekilde trafiğe açılırken, bölgede yağış nedeniyle olası olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli olması istendi. (DHA)