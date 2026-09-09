Emir Abdurrahman BULUT / KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 'Derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanıma sahip bir arama kurtarma gemisinin daha operasyonlara dahil edilmesi kararlaştırıldı' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşmak amacıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Dün Ankara'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilgili bakanlıklar, Türk Deniz Kuvvetleri, teknik heyetler ve özel kurum temsilcilerinin katılımıyla kritik toplantılar gerçekleştirildiğini kaydeden Üstel, 'Toplantılarda bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi ve bundan sonraki süreçte atılacak adımlar belirlendi. Alınan karar doğrultusunda, derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanıma sahip bir arama kurtarma gemisinin daha operasyonlara dahil edilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu gemi yarın İstanbul'dan hareket ederek kaza bölgesine doğru yola çıkacak. Geminin hafta sonu veya hafta başında adaya ulaşarak çalışmalara başlaması öngörülüyor. Şu anda TCG Işın, tüm mürettebatıyla kaza bölgesindeki arama faaliyetlerini sürdürüyor. TCG Alemdar ise rutin teknik bakım ve ikmal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla limana döndü. Havadan, karadan ve denizden yürütülen çalışmalar, kayıplara ulaşmak amacıyla kararlılıkla devam ediyor' ifadelerini kullandı.