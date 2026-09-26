ABD, (DHA) - İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde yeniden açılabileceğine dair hazırladıkları planı ABD tarafına ilettiklerini belirterek, 'ABD tarafında bir anlaşmaya varma ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma konusunda ciddiyet varsa, şu anda her şey hazır' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik hazırlanan planın detaylarını paylaştı. Arakçi, gerekli koşulların sağlanması durumunda Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içerisinde açılabileceğini ifade ederek, bu somut 7 günlük planın Katar aracılığıyla ABD'ye iletildiğini bildirdi.

Planın işleyişine ilişkin bilgi veren Arakçi, 7 günlük takvimin Washington yönetiminin planı kabul ettiği an başlayacağını belirtti. Plan kapsamında ABD'nin alması gereken bazı tedbirler ve atması gereken adımlar olduğunu, bunların 4 ila 5 gün sürebileceğini ifade eden Arakçi, 6'ncı günde boğazın trafiğe açılacağını kaydetti. Arakçi, 7'nci günde ise karşılıklı üzerinde anlaşılan konularda nihai anlaşmaya varmak üzere ABD ile müzakerelerin başlayacağını aktardı.

ABD'nin atması gereken adımların yeni bir unsur olmadığını vurgulayan Arakçi, bu adımların haziran ayında imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'nda zaten yer aldığını hatırlattı. Arakçi, 'Şunu söyleyebilirim ki, ABD tarafında bir anlaşmaya varma ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma konusunda ciddiyet varsa, şu anda her şey hazır. Karar artık ABD'ye aittir. İran zorlamayı ve tehditleri kabul etmez. İran baskı altında egemenlik haklarından teslimiyet göstermeyecektir' ifadelerini kullandı.