Fatih TÜYSÜZ/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de Saçinka Dağı'nın zirvesinde altta kalan bulutlar ve beraberindeki gün batımı manzarası, hızlı çekim (timelapse) tekniğiyle görüntülendi.

Merkeze bağlı Salkımlı köyü Salkımlı Yaylası'nın yakınındaki 2 bin 100 rakımlı Saçinka Dağı'nın zirvesinde, aşağıda kalan bulutlar ile gün batımı aynı anda görüntülendi. Denizi andıran bulutlar, gün batımı sırasında turuncu ve kızıl tonlara büründü; ortaya seyirlik manzara çıktı. Güneşin ufukta kaybolduğu dakikalar hızlı çekim tekniğiyle görüntülendi. Mor, turuncu ve kızıl tonların oluşturduğu renk cümbüşünün yanı sıra bulutların dağların üzerinde hareket ettiği anlar da kayda alındı. (DHA)