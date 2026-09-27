İSTANBUL, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye'nin öncülük ettiği girişimler ile krizlerin barışçıl çözümü için sunduğu önerilere gösterilen ilgi, ülkemizin artan diplomatik ağırlığını bir kez daha ortaya koydu' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York'ta temaslarda bulundu. Bakan Fidan, BM kapsamındaki çalışmalarına ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin öncülük ettiği girişimler ile krizlerin barışçıl çözümü için sunduğu önerilere gösterilen ilginin, Türkiye'nin artan diplomatik ağırlığını bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi.

Filistin başta olmak üzere, iklim değişikliği, gıda güvenliği, ara buluculuk ve göç gibi konularda yürütülen çalışmalara katkı sunduklarını belirten Fidan, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi'ne ilişkin önceliklerini açıkladıklarını aktardı.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında katıldıkları BM 81'inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York'ta yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini kaydederek, 'Cumhurbaşkanımızın temaslarına ilave olarak, Bakanlığımız ve ilgili diğer kurumlarımızdan yetkililer çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi, toplantılarda ülkemizi temsil etti. Hafta boyunca sürdürdüğümüz çalışmalar, Türk diplomasisinin farklı coğrafyalara uzanan etkinliğini ve geniş bir gündemde inisiyatif alma kabiliyetini yansıttı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.