Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, tarlasında çalıştığı sırada traktörden düşen çiftçi Mehmet Ünal (65), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Ünal, kullandığı 27 TL 114 plakalı traktörüyle tarlasında çalışırken düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ünal'ın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: DHA