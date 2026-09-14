Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonda, apartman dairesinde aralarında çocukların da bulunduğu 10 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ve asayiş ekiplerinin desteğiyle düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanda düzensiz göçmenlerin bulunduğunu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda, daire içerisinde 7'si Irak, 2'si Afganistan ve 1'i Pakistan uyruklu, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.(DHA)