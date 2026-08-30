Dursun Murat AYDIN/TORTUM(Erzurum), (DHA) - ERZURUM'un Tortum ilçesinde bu yıl 136'ncısı düzenlenen 'Uluslararası Geleneksel Altın Kemer Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Fatih Yaşarlı kazandı. Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan ve İran'dan da güreşçilerin katıldığı organizasyonda 600'den fazla sporcu mücadele etti.

Tortum'da geleneksel olarak düzenlenen Altın Kemer Karakucak Güreş Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Karakucak güreşlerine Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Gürcistan ve İran'dan gelen yaklaşık 600 sporcu katıldı. Sporcuların dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiği müsabakaları çok sayıda güreşsever izledi.

BAŞPEHLİVAN FATİH YAŞARLI OLDU

Başpehlivanlık kategorisinde 44 güreşçi mücadele etti. Zorlu karşılaşmaların ardından rakiplerini mağlup eden Fatih Yaşarlı ile Efe Anıl Al finale kaldı. Müsabakada rakibini mağlup eden Fatih Yaşarlı, 136'ncı Tortum Altın Kemer Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Başaltı kategorisinde ise Ahmet Bilici birinci oldu. Bilici, yaptığı kartal peşreviyle güreş severlerden büyük alkış aldı.

GÜREŞ AĞASI 2 MİLYON 125 BİN LİRAYA SEÇİLDİ

Festival kapsamında geleneksel olarak düzenlenen ağalık ihalesi de gerçekleştirildi. Geçen yılın güreş ağası iş insanı Cabar Erdoğan, 2 milyon 125 bin liralık teklif vererek 2026 yılı Tortum Karakucak Güreşleri Meydan Ağası seçildi.

ARENAYI BÜYÜTECEĞİZ

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, organizasyona gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti. Katılımın beklenenden çok daha fazla olduğunu ifade eden Yiğider, mevcut güreş arenasının yetersiz kaldığını söyledi. Gelecek yıllarda daha fazla sporcu ve vatandaşı ağırlamak istediklerini belirten Yiğider, güreş arenasını büyüteceklerini söyledi. (DHA)

Görüntü Dökümü

-Güreşlerden genel ve detaylar

-Müsabakalardan görüntü

-Pehlivanların peşrev çekmesi

-Güreşleri izleyenler

-Küçüklerde madalya töreni

-Ağalık ihalesi

-Ağanın omuzlarda taşınması

-Başpehlivanlık mücadelesi

-Başpehlivana kemerin verilmesi

KJ: Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN/TORTUM(ERZURUM), (DHA)