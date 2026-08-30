Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)-

STAT: Batman Şehir Stadyumu

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Seyffetin Ünal, Orhun Aydın Duran

BATMAN PETROLSPOR: Çağlar Akbaba, Yasir Subaşı (Gökhan Karadeniz), Matheus Doria, Metehan Mert, Omar İmeri (DK. 64 Ömürcan Artan), Pedrinho (DK. 83 Gökhan Altıparmak), Oğuz Gürbulak (DK. 63 Rahman Buğra Çağıran), Jın-Ho Jo, Mickael Biron (DK. 40 Benny), Polat Yaldır, Sergio Cordova

SİVASSPOR: Göktuğ Bakırbaş, Aaron Appindangoye, Süleyman Özdamar, Uğur Çiftçi, Mert Çelik (DK. 90 Okan Erdoğan), Kamil Fidan, Musah Mohammed, Cihat Çelik (Dk. 79 Charilaos Charisis), Amilton (DK. 90 Burak Kapacak), Rey Manaj, Valon Ethemi (DK. 72 Clinton Duodu)

GOLLER: Rey Manaj (DK. 32-Sivasspor), Gökhan Karadeniz, Benny (DK. 90-Batman Petrolspor)

SARI KARTLAR Kamil Fidan (Sivasspor), Pedrinho (Batman Petrolspor), Metehan Mert (Batman Petrolspor), Jin-Ho Jo (Batman Petrolspor), Polat Yaldır (Batman Petrolspor), Clinton Duodu (Sivasspor)

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Batman Petrolspor ligin 4'üncü haftasında Batman Şehir Stadyumu'nda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Maça iki takım da etkili başladı ancak Sivasspor, 32'nci dakikasında Rey Manaj'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında baskısını iyice artıran Batman Petrolspor maçın 90+2'nci dakikasında Gökhan Karadeniz'in attığı golle skoru 1-1 yaptı. 90+4'üncü dakikada ise Benny'nin attığı golle Batman Petrolspor skoru 2-1 yaptı. Maçı 2-1 kazanan Batman Petrolspor, ligde 10 puanla lider oldu.