Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)- TFF 1'inci Lig'in 4'üncü hafta maçında Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Van Spor FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Mardin 1969 Spor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak ile Vanspor FK Teknik Sorumlusu Cevdet Göç açıklamalarda bulundu.

Mardin 1969 Spor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, özellikle hakem kararlarına itiraz ederek, 'Maçın başından sonuna kadar üstün oynadığımız bir müsabakaydı. İstatistikler de bunu gösteriyor zaten. Oyunu domine eden bir Mardinspor vardı. Bütün oyuncularımız ellerinden gelenden daha fazlasıyla sonuç aradı, bulduk. Girdiğimiz pozisyonlar çok. Maç daha farklı da bitebilirdi. Yalnız işte bu futbol, böyle bir oyun. Son dakikada yenilen gol bütün herkesi yıktı, biz de yıkıldık yani. Kaybedilen 2 puan çok üzücü. Tabii ki bu alınan sonuçlarda, biraz önceki açıklamalarda da söyledim, bu hakem kararları gerçekten etkili oluyor. Maalesef yani Dünya Kupası gibi bir organizasyonda bu gibi tartışmalı pozisyonlarda bile kimse içeri konuşmaya bile girmedi ama maalesef yine ligin ilk haftalarından itibaren yine başladık konuşmaya. Niye konuşuyoruz? Canımız yanıyor. İnisiyatif haklar görünüyor. Acaba mı diye sorarken bir bakıyoruz ki son dakikada belki, belki hızlı hücumla kontratağa çıkarken yarı sahada hemen maç bitiriliyor. Anlamadık yani, anlamıyoruz da. Çok üzgünüz. Yani çünkü biz burada seyircimize, bu 3 puanı hediye etmek, ilk maçımızda, seyircili ilk maçımızda hediye etmek... Bu şehir bunu hak ediyor ama maalesef işte bazen futbolda bunlar olabiliyor. Hepimiz çok üzgünüz' dedi.

CEVDET GÖÇ: SIKINTILARLA DOLU BİR SÜREÇ GEÇİRDİK

Van Spor FK Teknik Sorumlusu Cevdet Göç ise deplasmanda puan almalarının kendileri için çok önemli olduğunu ve istediklerini aldıklarını söyledi. Göç, 'Mardin taraftarına, Mardin halkına teşekkür ediyorum, bizi çok dostane karşıladılar. Onlara da bundan sonrası için başarılar diliyorum. İki güzel şehir. Çok güzel bir takım kurmuşlar, iyi bir takımları var. Çok güzel seyircileri var. İnşallah onların da yolu açık olsun, başarılar diliyorum. Bize gelince; biz sıkıntılarla dolu bir süreç geçirdik, kamp dönemi geçirdik. Yeni yeni takım oluyoruz. Bizim için alınacak her puan değerli. Eksiklerimiz var, biliyoruz. Yönetimimiz çalışıyor. Geçen hafta oyuncu kattılar. İnşallah bu hafta da birkaç tane beklediğimiz oyuncumuz var, onlar da yoğun çalışıyor, teşekkür ediyoruz yönetime de. Daha iyi olacağız. Daha göze hoş gelen, oyunu kontrol altında tutan, baskılı oynayan bir Vanspor izleyecekler. Bundan eminiz, sadece zamana ihtiyacımız var. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz, kilometrelerce yoldan geldiler, bizleri desteklediler. Onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Antrenman eksikliklerine rağmen fedakarca mücadele ediyorlar. Biz hazırlık maçları yapamadık. Bu maçlar bizim için bir nevi de hazırlık oluyor' diye konuştu.