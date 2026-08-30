MUĞLA, (DHA) MUĞLA Atatürk Stadı'ndaki çalışmalar henüz tamamlanmadığı için 1'nci Lig maçlarını Bodrum İlçe Stadı'nda oynayan Muğlaspor'a müjde geldi. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla ve Muğlaspor'a kazandırılan yeni stadyumdaki son çalışmaların tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta oynanacak Muğlaspor-Vanspor karşılaşmasında Muğlaspor'un stadına kavuşacağını açıkladı.

1'NCİ Lig'de sezonun ilk 2 iç saha maçını Muğla Atatürk Stadı'ndaki son detaylar henüz tamamlanmadığı için Bodrum İlçe Stadı'nda oynayan Muğlaspor kendi stadına kavuşuyor. Stadın son durumuyla ilgili konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla'ya kazandırılan yeni stadyumla ilgili açıklamalarda bulundu.

'MUĞLA'MIZA YAKIŞIR BİR STADIN HİZMETE GİRMESİNİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ'

Stadyumun hizmete girecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mete, yatırımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katkılarıyla hayata geçirildiğini ifade etti. Mete, stadyumda son detayların da tamamlanmasının ardından Muğlaspor'un önümüzdeki hafta Vanspor ile oynayacağı karşılaşmanın kendi sahasında, kendi seyircisi ve taraftarlarının desteğiyle gerçekleştirileceğini belirterek, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'ın katkılarıyla Muğla'mıza ve Muğlaspor'umuza yakışır bir stadyumun hizmete girmesinin sevincini yaşıyoruz' dedi.

'ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN'

Stadyumun Muğla'ya önemli katkılar sağlayacağını belirten Mete, 'Bu güzel yatırımın şehrimize kazandırılmasında emeği bulunan başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere İl Müdürlüğümüzün kıymetli yetkililerine ve katkı sunan tüm kurumlarımıza şehrimiz adına teşekkür ediyorumö diye konuştu. Muğla'nın spor kenti kimliğini güçlendirecek yatırımların sürdüğünü kaydeden Mete, 'Devasa yatırımlarla Muğla'mızı bir spor kentine dönüştüren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile Muğla Valisi İdris Akbıyık'a şükranlarımı arz ediyorum' ifadelerini kullandı.

'FETHİYESPOR STADYUMU İÇİN DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Muğla genelindeki spor yatırımlarının da yakından takip edildiğini belirten Mete, Fethiyespor için yapılması planlanan yeni stadyum başta olmak üzere il genelindeki proje ve çalışmaların süratle devam ettiğini söyledi. Mete, 'Başta Fethiyespor'umuza kazandıracağımız stadyum olmak üzere, ilimiz genelindeki spor yatırımlarımızın çalışmalarını da süratle takip ediyoruz. Bu güzel yatırımın şehrimize, Muğlaspor'umuza, Fethiyespor'umuza, sporcularımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi. Mete, Muğlaspor taraftarlarına da çağrıda bulunarak, 'Şimdi sıra tribünleri doldurup Muğlaspor'umuza hep birlikte destek olmada' açıklamasını yaptı.