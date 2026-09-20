Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)- SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thorsten Fink, 'Bizim adımıza zor bir gün oldu. Bugün farklı bir sistemle oynamak istedik. Yapmış olduğumuz hatadan golü yedik' dedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Samsunspor, deplasmanda konuk olduğu Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, açıklamalarda bulundu. Kendileri açısından zor bir gün olduğunu belirten Fink, 'Peş peşe almış olduğumuz 4'üncü mağlubiyet oldu. Tabii bugün farklı bir sistemle oynamak istedik. Geçen haftaya nazaran biraz daha durmadan baskı yapmak yerine, aynı zamanda biraz daha bekleyerek oynamayı tercih ettik. Sadece baskı yaparak değil, biraz daha ikinci bölgede beklemeyi planlamıştık. Ama yapmış olduğumuz bir hatadan yemiş olduğumuz bir gol. Tabii futbolda bu tür şeyler de olabiliyor. Şanssız olduğunuz durumlar olabiliyor. Özellikle negatif sonuçların peş peşe geldiği dönemlerde bu tür karşılaşmalar, bu tür performanslar ne yazık ki olabiliyor. Ama genç bir takımız. Tabii transfer süreci bizim adımıza çok hareketli geçti. Hem giden oyunculara baktığımızda hem gelen oyunculara baktığımızda yaklaşık 14 tane oyuncumuz ayrıldı ve 14 tane yeni oyuncumuz geldi. Ama gelecek adına pozitif düşünceler içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Takımıma inanıyorum, genç bir takımımız var. Antrenmanlarımızı da en iyi şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Birbirleriyle oynama alışkanlığını, ezbere oyun becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi bir milli araya gireceğiz ve bazı oyuncularımız milli takıma gidecekler, bazıları da burada kalacak. Biz de bir sonraki karşılaşma, Trabzonspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız' diye konuştu.

'BERARBERLİK GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR'

Trabzonspor maçıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Fink, şunlar söyledi:

'Tabii bizim durumumuz ne yazık ki bu dönemde çok iç açıcı değil. Açıkçası, çok istediğimiz sonuçları alamadık ama belki de bu karşılaşma bizim adımıza çok doğru bir maç olabilir. Kendi evimizde Trabzonspor'a karşı oynayacağız. Trabzonspor da Galatasaray karşısında almış olduğu galibiyetle biraz moralli durumda ama biz onlara karşı kendi evimizde oynayacağız ve bir sonraki karşılaşmalarda çok daha iyi bir performans göstermeye çalışacağız. Şimdi en iyi şekilde çalışma vakti. Hep birlikte en iyi şekilde çalışmamız gerekiyor ve birlik beraberlik göstermemiz gerekiyor. Bunu sadece bizler değil, aynı zamanda bu birlik beraberliği hem şehirle hem kulüple hem de kulüpte çalışan herkesle birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Gerek yönetimimiz, gerekse hoca grubu ve takımdaki arkadaşlarla birlikte bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ben takımıma, kulübe ve şehre güveniyorum. Ben de zaten tecrübeli bir hocayım ve edinmiş olduğum bu tecrübeyle takımda çok ciddi bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim. İlerleyen haftalarda bu durumun üstesinden gelebileceğimizden eminim.'

'3 HAFTA İÇERİSİNDE ÇOK DAHA İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERECEĞİZ'

Milli arada daha iyi hazırlanacaklarını söyleyen Fink, 'Eminim 3 hafta içerisinde çok daha iyi bir performans göstereceğiz ve çok daha iyi bir oyun sergilemeye başlayacağız. Şüphe anlamında herhangi bir şüphe kesinlikle yok. 1 santimetre de olsa herhangi bir şüphem yok bu konuda. Taraftarlarımız hakkında da şunu söyleyebilirim; tabii uzun bir yolculuk yaparak buraya gelip bizleri desteklediler. Böyle bir sonuç aldığımız için elbette ki onlar adına bizler de çok ama çok üzgünüz. Sonuç olarak bizim için ellerinden geldiğince her zaman ne gibi şeyleri varsa ellerinden gelenin en iyisini yapıp bizlere destek oluyorlar, ne varsa her şeyini bizler için veriyorlar, bunu söyleyebilirim. Ama onları tekrardan bizim başarılı olacağımıza inandırmamız için bir oyuna ihtiyacımız olacak. Buna da herhangi bir engel yok, onu da söyleyebilirim. Kaybetsek de kazansak da, kaybettiğimizde de beraber kaybediyoruz, kazandığımızda da beraber kazanıyoruz. Sadece bu dayanıklılığı gösterebilecek olursak, bu inancı koruyabilirsek eminim gelecekte çok daha iyi sonuçlar almaya başlayacağız' diye konuştu. (DHA)

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